Тимофей Баженов: «Проблему кибермошенничества необходимо решать на законодательном уровне»

Автор фото: Максим МАНЮРОВ

Такой вывод прозвучал в ходе «круглого стола», состоявшегося на площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил ужесточить ответственность за кибермошенничество в отношении пожилых россиян

Участниками «круглого стола», посвященного проблемам кибербезопасности, стали сотрудники органов МВД, муниципальных органов управления, лидеры общественного мнения, представители общественности.

О масштабах проблемы наглядно свидетельствуют цифры, которые озвучил Тимофей Баженов, открывая дискуссионную площадку. В своей презентации он привел данные Центробанка: за год из карманов доверчивых россиян киберпреступники похищают не менее 10 миллиардов рублей. Жертвами мошенников чаще всего оказываются пенсионеры и представители старшего поколения, на которых приходится около половины зарегистрированных случаев кибермошенничества – 27% пострадавших составляют лица старше 60 лет, еще 20% – в возрасте 50-59 лет.

Автор фото: Максим МАНЮРОВ

С приведенными оценками согласны и представители правоохранительных органов. «Пенсионеры и люди пожилого возраста в силу психологических особенностей наиболее уязвимы перед уловками телефонных и кибермошенников, – заявил заместитель начальника 6 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве Сергей Клиндухов. – Постоянно обновляется арсенал технических средств преступников и используемых ими методов социальной инженерии. Пожилые люди зачастую с доверием относятся к звонкам со знакомых коротких номеров, они не осведомлены, что даже номера крупнейших банков могут быть подменены с помощью IP телефонии. В частности, мошенники используют сервис подмены номеров, которые предоставляют интернет- провайдеры».

Автор фото: Максим МАНЮРОВ

Сложившаяся ситуация, по мнению Тимофея Баженова, требует принятия безотлагательных мер на законодательном уровне. Решение проблемы кибермошенничества он видит в том, чтобы признать совершение преступления в отношении лиц старше 60 лет обстоятельством, отягчающим наказание. Соответствующие изменения необходимо как можно скорее внести в Уголовный кодекс. «Если мы будем сидеть сложа руки, то проблема кибербезопасности станет угрозой не только обществу, но и нормальному функционированию государства, которое, следуя общему вектору мирового развития, переходит в цифровую среду. Защита старшего поколения от мошенников, это не только вопрос возврата украденных накоплений, но и вопрос сохранения здоровья пенсионеров, их нормальной жизни без стрессов и потрясений», – убежден лидер общественного движения.