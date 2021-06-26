Евгений Попов: «Общедворовую инфраструктуру в новостройках нужно предусматривать еще на этапе проектирования»

Евгений Попов разрабатывает Национальный стандарт, в который планируется включить меры по повышению социального благополучия граждан. Фото: Александра МАЛИКОВА.

По программе реновации в Москве проектируется и строится более 5 миллионов квадратных метров жилья. На сегодняшний день уже готово более 110 домов. Вместе новыми квартирами переселенцы должны получить и готовую социальную инфраструктуру с комфортными условиями для проживания, считает ведущий программы «60 минут» Евгений Попов. По мнению журналиста, людям должна предоставляться не только крыша над головой, но и уютные дворы, детские площадки и парковки.

- К сегодняшнему дню по реновации в Москве построено свыше 110 домов, это 1,4 миллиона квадратных метров, - рассказал Евгений Попов. - Причем, 98 из них уже переданы под заселение. Можно только порадоваться за людей, которые переехали из своих квартир, часто находящихся в аварийном состоянии, в новое современное жилье. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что горожане должны получить не только жилые квадратные метры, но и комфортные условия проживания – зеленые дворы, безопасные и комфортные детские площадки, тротуары и пандусы для маломобильных граждан.

С журналистом согласен сопредседатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он подчеркнул, что программа реновации вступила в активную фазу, поэтому на комфортную инфраструктуру необходимо обратить особое внимание.

- Люди переезжают в уютные квартиры с большей площадью, готовым ремонтом, помещениями под хозяйственные нужды и для размещения консьержей. Безусловно, горожанам нужны полноценные жилые кварталы со всем необходимым в шаговой доступности, - поддерживает телеведущего Александр Козлов.

Евгений Попов убежден, что необходимая инфраструктура во дворах застройщиками должна предусматриваться еще на этапе проектирования. Строительные фирмы должны учитывать потребности новоселов, так, чтобы, например, не получилось, что в доме около 300 квартир, а парковочных мест в десять раз меньше.

По мнению журналиста, любые проблемы, касающиеся качества жизни людей, должны решаться комплексно. Для этого Евгений Попов разрабатывает Национальный стандарт, в который он собирается включить меры по повышению социального благополучия граждан. Журналист предлагает усилить контроль за деятельностью застройщиков, обеспечить жителей России равными возможностями доступа к объектам социальной инфраструктуры вне зависимости от региона проживания, доходов, социального статуса и многого другого. В экономическом блоке стандартов Евгений Попов предлагает повысить минимальный размер оплаты труда в два раза. В экологическом – наладить работу по сортировке, утилизации и переработке отходов и решить проблему мусорных полигонов.