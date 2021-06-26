Самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова задержали в центре Москвы во время встречи со сторонниками

На встречу с кандидатом в Госдуму Олегом Леоновым собрались около 70 человек. Фото очевидцев.

В Москве задержали независимого кандидата в Госдуму по 208-му Центральному избирательному округу Москвы Олега Леонова. Полицейские появились на Хохловской площади во время встречи самовыдвиженца со своими сторонниками. Координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поместили в полицейскую машину и увезли в отделение. Об этом по телефону из машины сообщил сам Леонов. По его словам, причиной задержания полицейские называют нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Якобы встреча, которую проводил кандидат в депутаты Госдумы, была несанкционированной.

- Сейчас меня везут в отдел. Пока не знаю, куда именно. Полицейские меня задержали, когда я общался со сторонниками. Мы встретились на Покровке, чтобы обсудить кампанию по сбору подписей. Через полчаса подошли сотрудники, сказали, что у нас несанкционированное мероприятие, проверили мой рюкзак, забрали документы и отвели в полицейскую машину, - рассказал Олег Леонов в социальных сетях. - Мы решили провести первое собрание на свежем воздухе, не нарушая коронавирусные требования. Но это не понравилось кому-то. Как в таких условиях нормально проводить кампанию?

Олег Попов сообщил, что на встречу с ним пришли около 70 человек – чуть больше, чем он рассчитывал. Несмотря на это, он считает, что не нарушал требований к проведению массовых мероприятий в период пандемии коронавируса. Согласно временным ограничительным мерам в одном месте одновременно не могут собираться больше 500 человек. По словам самовыдвиженца, люди, пришедшие на встречу, были привиты от COVID-19 или же недавно переболели коронавирусом и у них есть подтвержденные анализы на антитела. Кроме того, на Хохловской площади они были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

На встрече Олег Леонов поблагодарил сборщиков подписей, которые работают на улицах, несмотря на жару. Кандидат в депутаты начал рассказывать о том, как идет сбор подписей, пока его задержали полицейские.

Напомним, 23 июня Олег Леонов объявил о начале сбора подписей в свою поддержку. Координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» собирается баллотироваться в Госдуму по 208 Центральному административному округу Москвы. В социальных сетях о обратился к жителям ЦАО с просьбой поддержать его, а также попросил тех, кто не может прийти лично, оставить заявку на его сайте, чтобы сборщики сами пришли по указанному ими адресу.