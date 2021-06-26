Светлана Разворотнева предлагает ужесточить наказания за загрязнение окружающей среды. Фото: Екатерина Бибикова

Член общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева планирует выступить с инициативой по ужесточению наказания для тех, кто осознано загрязняет окружающую среду. Общественница приняла участие в экологическом велозаезде, который прошел в столице и призван прекратить загрязнение Большого Чертановского пруда.

Большой Чертановский пруд долгое время был излюбленным местом отдыха москвичей. Сюда приходили семьями на прогулку или посидеть с удочкой на берегу. Но в последние несколько лет экология искусственно созданного водоема сильно пострадала. Виной всему нефтепродукты.

Местные жители уверены, что их сброс происходит с расположенной неподалеку автозаправочной станции и попадает в пруд через коллектор, подпитывающий Большой Чертановский сточными водами.

Москвичи и представители местных органов власти неоднократно обращались в надзорные органы и в ГУП «Мосводосток». Проводились проверки, очистки пруда от нефтепродуктов, но предполагаемые виновники загрязнения так и остались безнаказанными. Факты сброса нефтепродуктов до настоящего времени не пресечены.

В Москве прошла экологическая акция по спасению Большого Чертановского пруда от загрязнения. Фото: Екатерина Бибикова

По просьбе местных жителей Светлана Разворотнева присоединилась к борьбе за спасение водоема. Она подготовила обращение в прокуратуру Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы и в ГУП “Мосводосток”. Сейчас под обращениями собирают подписи местных жителей.

- Сброс в пруд загрязняющих веществ не должен повториться, а виновные в череде правонарушений должны быть наказаны, - говорит Светлана Разворотнева.

Она отметила, что здоровая экология большого города невозможна без решения подобных локальных проблем. А если люди осознано портят природу, то нужно жестко их наказывать.

- Очевидно, что пруд засоряют осознанно и преднамеренно. В таких случаях нужно очень жестко наказывать нарушителей, исходя не из объемов нанесенного природе ущерба, а по факту загрязнения пруда, реки, воздуха или почвы, - говорит общественника.

Общественница предлагает перенять практику других стран и наказывать виновников загрязнения природы лишением свободы до пяти лет, а при особенно большом ущербе – до десяти лет. К тому же, кратно увеличить штрафы для предприятий, которые наносят вред окружающей среде.