Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2021 18:52

Светлана Разворотнева предлагает ужесточить наказания за загрязнение окружающей среды

Общественница уверена, что тех, кто осознано губит природу нужно лишать свободы
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Светлана Разворотнева предлагает ужесточить наказания за загрязнение окружающей среды. Фото: Екатерина Бибикова

Светлана Разворотнева предлагает ужесточить наказания за загрязнение окружающей среды. Фото: Екатерина Бибикова

Член общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева планирует выступить с инициативой по ужесточению наказания для тех, кто осознано загрязняет окружающую среду. Общественница приняла участие в экологическом велозаезде, который прошел в столице и призван прекратить загрязнение Большого Чертановского пруда.

Большой Чертановский пруд долгое время был излюбленным местом отдыха москвичей. Сюда приходили семьями на прогулку или посидеть с удочкой на берегу. Но в последние несколько лет экология искусственно созданного водоема сильно пострадала. Виной всему нефтепродукты.

Местные жители уверены, что их сброс происходит с расположенной неподалеку автозаправочной станции и попадает в пруд через коллектор, подпитывающий Большой Чертановский сточными водами.

Москвичи и представители местных органов власти неоднократно обращались в надзорные органы и в ГУП «Мосводосток». Проводились проверки, очистки пруда от нефтепродуктов, но предполагаемые виновники загрязнения так и остались безнаказанными. Факты сброса нефтепродуктов до настоящего времени не пресечены.

В Москве прошла экологическая акция по спасению Большого Чертановского пруда от загрязнения. Фото: Екатерина Бибикова

В Москве прошла экологическая акция по спасению Большого Чертановского пруда от загрязнения. Фото: Екатерина Бибикова

По просьбе местных жителей Светлана Разворотнева присоединилась к борьбе за спасение водоема. Она подготовила обращение в прокуратуру Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы и в ГУП “Мосводосток”. Сейчас под обращениями собирают подписи местных жителей.

- Сброс в пруд загрязняющих веществ не должен повториться, а виновные в череде правонарушений должны быть наказаны, - говорит Светлана Разворотнева.

Она отметила, что здоровая экология большого города невозможна без решения подобных локальных проблем. А если люди осознано портят природу, то нужно жестко их наказывать.

- Очевидно, что пруд засоряют осознанно и преднамеренно. В таких случаях нужно очень жестко наказывать нарушителей, исходя не из объемов нанесенного природе ущерба, а по факту загрязнения пруда, реки, воздуха или почвы, - говорит общественника.

Общественница предлагает перенять практику других стран и наказывать виновников загрязнения природы лишением свободы до пяти лет, а при особенно большом ущербе – до десяти лет. К тому же, кратно увеличить штрафы для предприятий, которые наносят вред окружающей среде.