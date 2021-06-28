В столице откроют участок Юго-Восточной хорды и мост на Волоколамском шоссе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителям скоро станет удобнее ездить сразу в нескольких районах столицы. Строители назвали транспортные проекты, которые завершатся до конца этого года.

«Сейчас развернуты активные работы на всех участках Юго-Восточной хорды, - сообщил сегодня, 28 июня, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Движение на ней, как и на других городских магистралях, будем запускать участками. Почти готов отрезок от Рязанского шоссе до Третьего транспортного кольца. Его запустим в самом скором времени».

По его словам, на этом маршруте появится путепровод через железнодорожные пути второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) в районе станции «Новохохловская» Московского центрального кольца (МЦК). Запуск движения в этом районе ЮВХ позволит движущимся по ТТК машинам съезжать на Рязанский проспект и основной ход Юго-Восточной хорды, минуя Нижегородскую улицу. Напомним, полностью открыть ЮВХ планируется к 2026 году.

Кроме этого, до конца 2021 года Департамент строительства Москвы готовится открыть 36,7 километра дорог, 5 искусственных сооружений и 6 пешеходных переходов. Среди них:

1. Мост через реку Сходня на участке реконструкции Волоколамского шоссе от МКАДа до реки Сходня;

2. Участки Северо-Восточной хорды:

- от Открытого шоссе до Ярославского шоссе;

- от Ярославского направления Московской железной дороги до Лосиноостровской улицы;

- от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, связки между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами;

- транспортная развязка на пересечении СВХ с проспектом Мира.

ПЛАНЫ

В 2022 году году в третьем квартале откроется движение по четырем мостам на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

До конца 2023 года запустят мост через реку Битца на участке Юго-Восточной хорды от МКАДа до автодорожной магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

В первом квартале 2024 года планируется открыть движение по мосту через Москву-реку на участке Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская.

Помимо этого, в проект застройки Мневниковской поймы, кроме 15 спортивных сооружений общей площадью около 200 тысяч квадратных метров, входят и два пешеходных моста.

«Один — в сторону Крылатского, чтобы объединить территорию Мневниковской поймы с Крылатским парком и создать единый кластер, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Второй мост пойдет в противоположную сторону. Здесь планируется единый маршрут из Филевского парка через Мневниковскую пойму в Крылатское, чтобы объединить северо-западную часть города в единый парковый массив».

По его словам, в районе построят ещё два автомобильных моста в сторону Филевского парка, в створе улиц Мясищева и Новозаводской. Эти переправы послужат жителям самой Мневниковской поймы и соединят Филевскую пойму со станцией метро «Мневники». По мосту в створе улицы Мясищева станет удобнее добираться до метро.