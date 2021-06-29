Детеныши краснокнижных джейранов появились на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились краснокнижные газели. ФОТО: сайт mos.ru

У парнокопытных газелей джейранов в Московском зоопарке появились детеныши. Малыши родились центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.

«В этом году детенышами обзавелись две газели. У обеих родилось по паре малышей: самец и самка», - цитирует гендиректора столичного питомника Светлану Акулову РИАМО.

Акулова также добавила, что детеныши газели абсолютно здоровы и чувствуют себя хорошо.

Гендиректор Московского зоопарка добавила, что в питомнике борются за сохранение каждого вида животных. А джейраны занесены в Международную Красную книгу, их относят к уязвимой категории. В дикой природе по всему миру парнокопытных газелей этого вида осталось около 140 тысяч особей, при этом число популяции с каждым годом только сокращается.

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка сейчас находится 11 особей этого вида. Молодые детеныши уже вовсю бегают по вольеру, но еще питаются материнским молоком.

В дикой природе газели водятся в пустынях и равнинах Афганистана, Ирана, Пакистана и других стран. На воле их возраст в среднем достигает 7 лет, в заповедниках они могут доживать и до 10 лет, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.