Синоптики спрогнозировали возвращение в Москву классического лета

В Москву вернется классическое лето Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето 2021 года выдалось богатым на погодные аномалии. Сначала в Москве стояла небывалая жара, которая била рекорды столетней давности. Потом пришли дожди, но не простые, а «суперливни», которые затапливали станции метро и дороги.

Но совсем скоро погода вернется к нормам и в регионе наступит классическое лето, делятся синоптики.

Согласно прогнозам Гисметео, текущую неделю Московская область останется в поле действия грозовых фронтов. Только к началу июля раскаты грома поутихнут, а объемы влаги сократятся. В воскресенье, 4 июня после 30-градусной жары столбики термометров опустятся до +22 – 26 градусов в дневные часы, а в ночные до отметки в + 16 градусов.

Начало следующей рабочей недели снова будет жарким, до 7 июля будет +30 тепла, а к четвергу, 8 июля, влажный фронт снова принесет в Москву дождевые облака.

В столице снова ожидаются ливни. Дожди остудят воздух до плюс 22−23. Атмосферное давление резко упадет с отметки 746 до 734 мм рт.ст. В середине лета будет пасмурно, прохладно и дождливо, сообщает «Свободная пресса».