По программе создания мест приложения труда в Москве появятся сразу три объекта

В настоящее время строительный сектор Москвы в профильных и смежных областях обеспечивает 1 млн рабочих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве заключено еще одно соглашение по программе стимулирования создания рабочих мест. По проекту инвестор возведет два торговых комплекса на юго-востоке и юго-западе города и бизнес-центр на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках соглашения инвестор построит два торговых комплекса и офисное здание за пределами центра Москвы общей площадью почти 136 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - На трех объектах будет создано 5,2 тысячи рабочих мест. Это уже пятый подобный проект по созданию мест приложения труда в Москве и первый, когда в рамках одного соглашения девелопер построит сразу три объекта».

По программе инвестор - компании, входящие в ГК «ПИК» - построит и жилье, и новый бизнес-объект, а с созданных площадей будет получать доход. Основная польза от программы для города – новые рабочие места вне центра. Это позволит разгрузить дороги и общественный транспорт. Программа призвана также стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД.

В настоящее время строительный сектор Москвы в профильных и смежных областях обеспечивает 1 млн рабочих мест. «Сегодня мы создаем город вокруг человека, независимо от того, в каком районе он живет», - отмечал Мэр города Сергей Собянин на презентации программы развития столицы.

«По условиям соглашения объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2023–2025 годах, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - К примеру, строительство торгового комплекса на Зеленодольской улице в Кузьминках площадью 53,6 тысячи квадратных метров планируется завершить до конца 2023 года. Бизнес-центр на Заречной улице площадью 26,1 тысячи квадратных метров должен быть построен к середине 2025 года. Тогда же планируется ввод торгового центра на территории бывшей промзоны «Бутово» площадью 56,2 тысячи квадратных метров».

СПРАВКА «КП»

Программа стимулирования создания новых рабочих мест действует в Москве с 2020 года. По ее условиям застройщики многоквартирных домов частично или полностью освобождаются от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья, если одновременно создают за пределами ТТК и МКАД места приложения труда. Это могут быть:

- офисы;

- промышленные, торговые, спортивные, социальные или образовательные объекты;

- объекты науки, культуры, здравоохранения и общепита.

Им могут присвоить специальный статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда.

Подать заявку на присвоение специального статуса можно через инвестиционный портал Москвы. На ресурсе работает онлайн-сервис, упрощающий процесс входа в программу.