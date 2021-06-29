Вассерман призвал уделять особое внимание сохранению и укреплению здоровья подростков

Публицист Анатолий Вассерман принял участие в видеоконференцсвязи с врачами в рамках посещения ГБУ ПКБ №4 на востоке Москвы. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Здоровье подростков и молодежи, в том числе призывников должно стать приоритетной задачей государственных властей, считает политолог Анатолий Вассерман. Публицист призвал уделить особое внимание проблеме сохранения и укрепления физической формы подрастающего поколения. Об этом знаменитый эрудит заявил во время видеоконференцсвязи с врачами в рамках посещения ГБУ ПКБ №4 на востоке Москвы.

Анатолий Вассерман убежден, что внимание к развитию детей и подростков является приоритетом для любого государства. От этого зависит состояние общества и экономики, а значит, охрана детского здоровья является вопросом национальной безопасности страны.

- Сейчас идут два встречно направленных процесса: один – это ухудшение здоровья призывников, а второй – улучшение обстановки в самих воинских частях, - рассказал Вассерман. - Надеюсь, это все это не дойдет до уровня, когда ребят придется, в первую очередь, докармливать и долечивать. Поэтому необходимо изначально уделять большое внимание сохранению и укреплению здоровья призывников.

Политолог отметил, что руководству военных комиссариатов нужно наладить более тесное взаимодействие с образовательными, медицинскими, правоохранительными организациями. Это позволит более эффективно готовить юношей к службе в армии, в том числе в плане здоровья и физической подготовки.

- Я считаю, что только тесное взаимодействие между образовательными, медицинскими, правоохранительными организациями может дать хороший результат. Здоровье подрастающего поколения должно быть на первом месте для города и страны. Оно и есть потенциал для развития всего государства, - подчеркнул политолог.

Напомним, Анатолий Вассерман и его сторонники начали сбор подписей в Преображенском избирательном округе №205. Знаменитый эрудит стал независимым кандидатом на выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут в сентябре 2021 года. 22 июня публицист подал документы в избирком Преображенского округа Москвы. Он стал первым самовыдвиженцем от 205-го избирательного округа столицы. Вассерман уже давно занимается активной политической работой. Кроме того, он более двенадцати лет был консультантом в одной из групп советников мэра Москвы.

Эрудит заверил своих избирателей, что на посту депутата Госдумы он добьется строительства метро в Гольяново, поспособствует тому, чтобы Преображенский рынок оставили в покое, а поликлиники Соколиной Горы и Восточного останутся доступными в своих районах.

Всероссийская слава к Анатолию Вассерману пришла в 90-х годах, когда он стал знатоком клуба «Что? Где? Когда?». Эрудит впервые появился на телеэкране в 1989 году, играя в составе команды Нурали Латыпова. Затем Вассерман участвовал в телешоу «Своя игра», где одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и был признан лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Вел познавательные и образовательные программы на различных телеканалах.