Ректор ВШОУЗ поддержала инициативу академика Румянцева по двукратному увеличению расходов на здравоохранение

Инициативу основателя Центра имени Дмитрия Рогачева Александра Румянцева о двукратном увеличении государственных расходов на здравоохранение поддержала ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова. Главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН предлагает до 2024 года направлять на здравоохранение до 5% ВВП в год, а к 2030-му – до 7% ВВП. Александр Румянцев убежден, что дополнительные средства необходимо направить на техническую модернизацию российских больниц и поликлиник, повышение зарплат медиков, укрепление кадрового потенциала и обеспечение пациентов бесплатными лекарствами.

Гузель Улумбекова согласна с мнением доктора Румянцева: она подчеркнула, что увеличение финансирования необходимо вводить поэтапно.

- Полностью поддерживаю предложение Александра Григорьевича Румянцева о необходимости двукратного увеличения расходов на здравоохранение. Делать это надо поэтапно, каждый год выделяя минимум 520 миллиардов рублей, так чтобы к 2024 году госрасходы составили 7 триллионов рублей. Без дополнительных средств прорыва в доступном и качественном лечении для граждан не добиться.