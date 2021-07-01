В Москве 1 июля начинается ревакцинация от коронавируса – Собянин

Ревакцинация в Москве начнется 1 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июля в Москве начинается ревакцинация: горожане, привившиеся от COVID-19 осенью и зимой, смогут пройти прививку еще раз. Об этом в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря прошлого года. И сегодня многие москвичи, сделавшие прививку 5-6 месяцев назад, задают вопрос. Как поступить, если уровень антител начинает уменьшаться? Можно ли пройти повторную вакцинацию и тем самым возобновить или укрепить защиту от коронавируса?

Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год,- рассказал мэр столицы.

Сергей Собянин подчеркивает: учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, врачи рекомендуют людям со сниженным уровнем антител сделать прививку еще раз через полгода после первой вакцинации.

- Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем, сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител, - сообщил Собянин.

Сделать повторную прививку можно будет любой вакциной, разрешенной в России. Сейчас в Москве в наличии имеются двухкомпонентый «Спутник V» или новая однокомпонентая вакцина «Спутник Лайт». Вакцинироваться можно любой из них, независимо от того, какой вакциной пациент прививался в первый раз.

По словам Сергея Собянина, с 1 июля ревакинация стартует в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». С 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 поликлиниках столицы.

- Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз, - рассказал мэр столицы.