Птенец стерхов появился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке вылупился птенец стерхов. Фото: mos.ru

В стерхов в Московском зоопарке вылупился птенец. Он появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, малыша планируется отпустить из питомника в дикую природу.

«Вылупившегося этим летом малыша будут готовить к реинтродукции в естественную среду обитания, где он сможет помочь в восстановлении поголовья диких стерхов», — заявила она.

Как рассказала Акулова, стерхи занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, их популяция находится под угрозой вымирания. В России этот вид журавлей водится только в северных регионах.

В заповеднике добавили, что сейчас птенец стерхов покрыт коричнево-рыжим пухом, красивое белое оперение у него появится только к третьему году жизни. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, он уже окреп и начал питаться едой для взрослых птиц, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что карликовому бегемоту Ксюше в Московском зоопарке требуется новый вольер. На его строительство руководство заповедника планирует потрать до 31 миллиона рублей, передает телеканал «360».