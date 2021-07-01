Анатолий Вассерман выбрал игрушки для детей из онкологического центра им. Блохина

Анатолий Вассерман стал участником благотворительной акции «Коробка храбрости», организованной в помощь онкобольным детям. Фото из личного архива Анатолия Вассермана.

Анатолий Вассерман присоединился к благотворительной акции «Коробка храбрости», организованной в помощь онкобольным детям. Специальные боксы с подарками вручают юным пациентам Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина на выходе из процедурных кабинетов. Приятный сюрприз поднимает ребятам настроение и помогает отвлечься от больничных будней.

- «Коробка храбрости» - дело, которое трудно оценить, пока ты здоров, но для больных детей это жизненно важно, - подчеркнул Анатолий Вассерман. - Подарок заметно повышает шансы на выздоровление. Чем тяжелее болезнь, чем слабее человек, тем важнее поднять ему настроение.

Публицист отправился в популярный магазин, чтобы выбрать игрушки для пациентов центра Блохина.

- Машинка на пульте управления - неплохой вариант. Её можно достать отовсюду, куда ни загони. А стреляющая рука «трансформера» слишком большая и агрессивная. Это не самое лучшее решение, - отметил публицист.

Анатолий Вассерман рассказал журналистам, что в детстве сам часто болел. Тогда ему приходилось пропускать школу, и его образованием занималась мама. Аналитик признался, что в детстве во время болезни он был счастлив любому подарку.

- Родные приносили мне игрушки, когда я болел. Помню это ощущение праздника. Надеюсь, что выбранные мной игрушки действительно кому-то из детей помогут обрести лучшее настроение, а значит и повысить шансы на выздоровление, - отметил публицист.

По словам президента благотворительного фонда «Чистые души» Марины Нетребко, принять участие в акции «Коробка храбрости» может любой желающий. Как это сделать, можно узнать на сайте фонда.