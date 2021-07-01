Cветлана Разворотнева провела форум «Экология большого города: проблемы и пути их решения» в Москве

Организатором форума «Экология большого города: проблемы и пути их решения» выступила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Фото: Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия».

В Москве 1 июля прошел форум «Экология большого города: проблемы и пути их решения». Организатором мероприятия выступила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Форум прошел на базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». В его работе приняли участие депутаты, эксперты в сфере природоохранной деятельности, предприниматели, представители органов власти и общественности. Участники обсудили реформу отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, защиту и развитие зеленых зон больших городов, а также проблему вредные выбросов в атмосферу, ухудшающих экологию и оказывающих влияние на здоровье человека.

Модератором форума выступила Светлана Разворотнева. Правозащитница отметила, что Москва заслуженно считается одним из самых чистых и зеленых городов мира. Тем не менее, в столице по-прежнему остается несколько нерешенных задач. Горожане готовы принимать участие в их решении: проблема экологии остро волнует москвичей, и они хотят включиться в работу по защите окружающей среды.

- Сегодняшний круглый стол – это попытка собрать идеи, в том числе те идеи, которые лягут в основу программы партии «Единая Россия», - отметила Светлана Разворотнева. - Здоровая экология складывается из многих факторов и все они зависят от осознанного отношения к окружающей среде. Предложенные нами меры помогут исправить сложную экологическую ситуацию, которая складывается в больших городах и обеспечить здоровое будущее нашим потомкам.

Участники форума предложили организовать новые коммуникационные площадки, которые позволят сделать сферы экологии и обращения с отходами более прозрачными. Они помогут гражданам в режиме реального времени отслеживать ситуацию с реализацией нацпроекта «Экология» и принимать в ней активное участие. Эксперты также обсудили создание электронных сервисов и цифровизацию отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Еще одна проблема, прозвучавшая на форуме, - развитие и расширение особо охраняемых природных территорий в городской черте. Участники конференции поддержали идею вывести за пределы Москвы все вредные производства либо же модернизировать предприятия так, чтобы они стали безопасными для экологии города.

Почетной гостьей экофорума стала российская фигуристка, двукратный призёр Олимпийских игр, депутат Московской областной Думы Ирина Слуцкая. Знаменитая спортсменка поблагодарила участников форума за работу в сфере экологии.

- Я благодарю вас за вашу вовлеченность и ваши инициативы в сфере экологии, за общественный контроль, который вы осуществляете, за ваши научные разработки и за ваши усилия в популяризации защиты окружающей среды – это серьезный вклад в здоровое будущее нашего региона и нашей страны, - подчеркнула Ирина Слуцкая.

Ранее Светлана Разворотнева предложила ужесточить наказание за загрязнение окружающей среды. Правозащитница предлагает перенять практику других стран и наказывать виновников загрязнения природы лишением свободы до пяти лет, а также увеличить штрафы для предприятий, которые наносят вред окружающей среде.