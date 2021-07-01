В Театре Горького прокомментировали инцидент с «ослепленной» лазерной указкой зрительницей

После осмотра зрительницы врачи забрали ее в больницу Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Представители столичного Театра имени Горького рассказали о происшествии с одной из зрительниц, которая накануне пожаловалась, что сотрудники театра ослепили ее лазерной указкой во время спектакля.

В театре отметили, что в течение всего первого акта посетительница пыталась снимать представление, хотя администрация предупредила зрителей, что это делать запрещено. Представители театральной охраны неоднократно подходили к ней и просили прекратить съемку, но зрительница проигнорировала все предупреждения и просьбы.

Помимо обращения сотрудники охраны несколько раз подсветили телефон девушки лазерной указкой, чтобы напомнить ей о необходимости прекратить видеозапись, рассказали в театре.

В антракте женщина устроила скандал, заявив, что ей мешают смотреть представление. Тогда администрации пришлось объяснить, что вести запись постановки нельзя, поскольку у театра есть обязательства по авторским правам.

Посетительница осталась досматривать второй акт, а после него решила вызвать скорую помощь, которую ей пришлось прождать два часа. Девушка пожаловалась медикам, что работники театра «ослепили» ее. После чего пострадавшую забрали в больницу.

В театре сообщили, что пока не знают, какой диагноз поставили зрительнице врачи. При этом представители культурного учреждения отмечают, что никогда не светят лазеров в глаза зрителям, только в мобильный телефон, если видят нарушение. Кроме того, в театре есть разрешение на использование лазерной указки, которая светит спектром красного цвета, не приносит вреда здоровью и не оставляет ожога, пишет сайт mk.ru.