Синоптики пообещали москвичам возвращение жаркой погоды

Синоптик спрогнозировал возвращение жары в Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 5 июля, в Москве и Московской области температура воздуха вновь превысит климатическую норму на 3-4 градуса. В столице ожидается 24-26 градусов выше ноля, по области – до 28 градусов.

В первый день новой недели ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, пишет РИАМО.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 748 миллиметров ртутного столба. А геомагнитный фон будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости, отмечает газета «Известия».

Добавим, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что уже к середине недели в Москве вновь установится жаркая погода, воздух прогреется до 28-32 градусов тепла, что на 5-7 градусов превысит климатическую норму для июля. При этом синоптик отмечает, что хотя в городе будет жарко, такая экстремальная ситуация, как наблюдалась в июне, не повторится, передает Москва 24.