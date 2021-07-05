Восемь тысяч укусов клещей зарегистрировали с начала сезона в Подмосковье

Восемь тысяч случаев укусов клещей зарегистрировали в Подмосковье Фото: Мария ЛЕНЦ

В начала летнего сезона в Московской области зафиксировали 7 984 случая укусов клещей, среди них – более двух тысяч укусов несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Для сравнения, годом ранее за аналогичный период в Подмосковье было выявлено менее семи тысяч случаев укусов клещей. При этом максимальная активность насекомых была зафиксирована в Дмитрове, Орехово-Зуево, Раменском — более четырехсот случаев в каждом округе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что от клещевого энцефалита в регионе были вакцинированы более пяти тысяч человек, в том числе почти две тысячи детей.

Добавим, что в конце мая также поступило около двух тысяч сообщений о нападении клещей на домашних животных. Для примера, за весь 2020 год таких инцидентов было зафиксировано всего 3,9 тысячи, передает ОТР.