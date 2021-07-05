Сенатор Инна Святенко поддержала социальные инициативы телеведущего Евгения Попова

В Совфеде поддержали социальные инициативы телеведущего Евгения Попова Фото: Александра Маликова

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поддержала предложения ведущего программы «60 минут» Евгения Попова удвоить минимальный размер оплаты труда и проиндексировать выплаты работающим пенсионерам.

Как отметила сенатор, повышение МРОТ и пенсий позволят повысить уровень благосостояния россиян, поэтому этот вопрос требует постоянного внимания. Она подчеркнула, что увеличение МРОТ выведет из тени «серые зарплаты», повысив вместе с тем производительность труда. Поскольку неофициальные начисления не учитываются при начислении пенсий, повышение МРОТ решит проблему незаконных выплат, сказала Святенко.

Инициатива Попова увеличить пенсии до 70% от получаемой зарплаты и проводить регулярную индексацию выплат работающим пенсионерам повысит уровень жизни старшего поколения, отмечает сенатор. Она подчеркнула, что этим предложениям необходимо дать «четкое и детальное обоснование» и провести их анализ, чтобы узнать, какие результаты эти решения будут иметь для населения.

Предложения телеведущего поддержал также глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, который обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить индексацию выплат для работающих пенсионеров.

Как писал сайт kp.ru, ранее Святенко сообщила, что представители Совфеда выступили с предложением выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% от суммы прожиточного минимума.