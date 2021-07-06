Московский школьник без денег купил квартиру почти за 18 млн рублей

Полиция задержала юного мошенника Фото: Михаил ФРОЛОВ

17-летний подросток купил в Москве квартиру за 17,5 млн рублей по поддельным документам. Молодой человек воспользовался лазейками в электронном документообороте, подделал в графическом редакторе сначала согласие органов опеки на проведение сделки с участием несовершеннолетнего, а затем и платежку из банка.

После получения всех документов компания-застройщик заключила сделку с юным аферистом, однако вскоре выяснила, что деньги на счет компании так и не пришли. Когда же фирма обратилась к покупателю, он заявил, что сам отозвал платеж, и вскоре переведет нужную сумму.

Однако, пока компания разбиралась в том, что происходит, паренек успел прописаться в квартире, сменить замки, выставит ее на продажу, зарегистрировать в ней компанию по оптовой торговле фруктами и овощами и даже сменить фамилию.

Однако несмотря на все это молодого человека удалось разоблачить и задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», пишет сайт mk.ru.

Юноша в своих действиях не раскаивается и считает, что виной всему несостоятельность системы электронного документооборота.