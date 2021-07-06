В Москве созданы все условия для помощи бизнесу в вакцинации 60% сотрудников

Москва создала все условия для помощи бизнесу в вакцинации сотрудников от COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице России созданы все необходимые условия для выполнения требований Роспотребнадзора и вакцинации 60 процентов сотрудников столичных предприятий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Отмечается, что бизнесу предоставлена возможность бесплатно вакцинировать сотрудников в любое удобное время.

- Пункты вакцинации работают с 8:00 до 22:00 и в любом удобном месте - сеть из более чем 300 пунктов вакцинации охватывает всю Москву. Павильоны "Здоровая Москва" позволяют провести вакцинацию всем рабочим коллективам в обеденное время - прививки там делают без записи всем желающим. Пройти вакцинацию можно также в одном из крупнейших в Европе пунктов вакцинации в Гостином дворе - врачи готовы принять одновременно до 50 человек, — сообщили в пресс-службе департамента.

Также оперативно отслеживается наличие достаточного количество препаратов от инфекции и регулярно решается вопрос о дополнительных поставках.

Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев пояснил журналистам, что департамент здравоохранения выразил готовность рассмотреть возможность выделения специальных временных слотов в павильонах "Здоровая Москва" для вакцинации сотрудников конкретных компаний.

- Я думаю, что цель вакцинировать до 15 июля 60% сотрудников достижима. И компании к этой задаче очень серьезно относятся. Есть задача обеспечить вакцинацию так, чтобы это не мешало работе бизнеса. Сейчас видна готовность московских властей своевременно реагировать на те вопросы, которые возникают, - уточнил Поповичев.

В пресс-службе российской компании розничной торговли X5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик") сообщили журналистам, что в рамках исполнения указа об обязательной вакцинации организация создала прививочные пункты в офисах, также предусмотрены меры материального стимулирования. Кроме того, компания находится в постоянном диалоге с московскими властями для решения возникающих вопросов и обсуждения дополнительных мер, которые позволят достичь установленных показателей.

Как отметил исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов, меры московских властей для ускорения вакцинации помогут вакцинировать 60% сотрудников до 15 июля.

- Сегодня правительство Москвы предложило дополнительные меры по ускорению вакцинации. В частности, были предложены меры по предоставлению слотов в центрах вакцинации, поставки вакцин в коммерческие медорганизации, которые проводят выездную вакцинацию, и выделение специальных людей для непрерывного диалога между властями Москвы и ритейлом, - сказал Борисов.

Он выразил надежду, что все предпринятые меры позволят увеличить темпы вакцинации.