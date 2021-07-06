На Можайском шоссе досрочно открыли развязку после реконструкции

На развязке на Можайском шоссе в районе подмосковного села Жаворонки Одинцовского округа досрочно запустили движение после реконструкции. Строители обновили дорогу на 1,5 года раньше намеченного срока.

«Мы завершили важный проект, который утвердили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках московского транспортного узла, - сказал сегодня, 6 июля, на церемонии открытия первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. - Развязка создает магистраль, которая соединит трассы, создаст удобство и для Новой Москвы, и для Московской области. Все заторы, которые были на Можайском шоссе, чтобы сделать разворот в область или из области, ликвидируются. Участок вроде небольшой, но насколько он нужен для трассового обслуживания Москвы и Московской области».

Теперь водители могут сэкономить время в пути и доехать от Можайского до Киевского шоссе и далее до Калужского и Варшавского шоссе, не выезжая на МКАД и ЦКАД.

ЧТО СДЕЛАЛИ

После реконструкции открыли в общей сложности 3,8 километра дорог, среди которых:

- эстакада в районе примыкания 1-й Советской улицы к Можайскому шоссе (542 метра, по одной полосе движения в каждом направлении);

- участок Можайского шоссе в районе села Жаворонки (1,4 километра, по три полосы движения в каждом направлении);

- участок 1-й Советской улицы и 2-го Успенского шоссе в районе примыкания к Можайскому шоссе (348 метров, по одной полосе движения в каждом направлении);

- правоповоротные съезды с Можайского шоссе и с 2-го Успенского шоссе на 1-ю Советскую улицу (1,1 километра, одна полоса движения в одном направлении);

- боковой проезд Можайского шоссе вдоль СНТ «Жаворонки-Север» (260 метров, 1 полоса движения в одном направлении).

Помимо этого, реконструировали участок 1-й Советской улицы с разворотной площадкой в районе примыкания к путепроводу через пути Белорусского направления МЖД (133 метра, по одной полосе движения в каждом направлении).