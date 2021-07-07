Сотрудник полиции погиб из-за сделанного замечания

Полиция задержала нападавшего Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудник полиции погиб в Подмосковье. Мужчина стал случайным свидетелем конфликта двух собутыльников и попал под горячую руку.

Инцидент произошел накануне вечером возле дома № 15 на улице Беляева в городе Щелково. Помощник оперативного дежурного отправился по делам, однако на улице возле детской площадки он увидел двух нетрезвых мужчин, которые громко ругались.

Сотрудник полиции сделал им замечание за распитие алкоголя в общественным месте и неподобающее поведение. Однако это сильно разозлило одного из собутыльников. Дебошир выхватил нож и быстро нанес ранение полицейскому в области сердца, передает Пятый канал.

К месту происшествия быстро приехала бригада врачей, однако спасти мужчину не удалось. От полученного ранения он скончался в больнице. Мужчине было всего 37 лет, передают «Известия».

Подозреваемый в убийстве уже задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что задержанный мужчина ранее уже был судим, передает РИАМО.