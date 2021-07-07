Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: «Нужно активнее использовать современные технологии в поиске пропавших людей»

На III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов представил новый браслет безопасности. Фото: Наталья ЛЕОНОВА.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов представил новый браслет безопасности: энергонезависимый девайс поможет быстрее вернуть домой потерявшихся людей. Браслет со встроенным NFC-модулем позволяет считывать с помощью смартфона информацию о его владельце - контакты близких родственников и медицинские данные потерявшегося человека. Полезное устройство пригодится, например, для пожилых людей с возрастными нарушениями памяти. Браслет будет бесплатно распространяться в Москве. Уже более 15 тысяч человек оставили заявки на его получение.

Техническую новинку Олег Леонов представил на III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов. Форум проходит в Переславле-Залесском по инициативе Центра поиска пропавших людей. Выступая перед его участникам, Олег Леонов подчеркнул: необходимо активнее использовать современные технологии для поиска потерявшихся. При этом он отметил, что одних только технологий недостаточно. Нужно внести изменения в российское законодательство, чтобы полноценно работать с данными пропавших людей.

- Мы предложили поправки, позволяющие оперативно определить точное местоположение человека с включенным мобильным телефоном - сегодня такие данные недоступны, - рассказал Олег Леонов. - Принятие закона о поиске пропавших по геолокации – одна из первоочередных задач нового, осеннего созыва Госдумы. Именно в таком виде, с нашими поправками, закон может спасти тысячи жизней ежегодно.

По словам спасателя, браслет безопасности необходим для дезориентированных людей. Гуляя по улице, они могут внезапно перестать понимать, где они находятся, или забыть, как их зовут. В первую очередь девайс предназначен для групп риска: он пригодится детям, пожилым людям, пациентам с ментальными расстройствами. Они могут потеряться и не вспомнить своего адреса, забыть номера телефонов близких людей. В этом случае на помощь придет браслет с контактными данными членов семьи.