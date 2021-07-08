Синоптик Гидрометцентра предупредила москвичей о 35-градусной жаре

Москвичам пообещали 35-градусную жару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скандинавский циклон продвигается в центральную часть России и уже в четверг, 8 июля, принесет в Москву сильную жару. Согласно прогнозам, температура выше 30 градусов продержится в столице не менее недели, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. При этом синоптик добавила, что каждый день в столице теперь будет жарче предыдущего.

Начиная с воскресенья, 11 июля, дневные температуры в Москве будут достигать 33-35 градусов. Осадков в регионе не ожидается, погода будет сухой и безветренной. Из-за этого в воздух могут попадать вредные примеси, предупредила синоптик.

Ожидается, что такая же погода будет и в других регионах европейской части страны, пишет «Российская газета».

Ранее из-за жары в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

«Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — приводит сообщение метеорологов «Свободная пресса».

Напомним, в июне в Москве был побит абсолютный рекорд жары. В первый летний месяц воздух в столице прогревался до +37,4 градуса. Это абсолютный максимум для июня за всю историю метеонаблюдений, передает телеканал «360».