Журналист Евгений Попов: Каждый четвертый житель Москвы хотя бы раз участвовал в благотворительных программах города

По словам ведущего программы «60 минут» Евгения Попова, чаще всего помощь волонтеров требуется пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям. Фото: Александра МАЛИКОВА.

Известный журналист Евгений Попов баллотируется в Госдуму и уже более трех месяцев вместе с волонтерами своего штаба проводит встречи с жителями районов Западного округа. За это время ему поступило больше тысячи обращений. Евгений Попов рассказал, что чаще всего волнует горожан.

По словам ведущего программы «60 минут», больше всего помощь волонтеров требуется пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям. Кроме того, жители столицы часто просят проконсультировать их по поводу онлайн-услуг.

- Значительное количество обращений касаются помощи в использовании онлайн-сервисов. Например, та же программа «Московское долголетие» предлагает освоить новые гимнастические упражнения, рецепты, учится танцам, пению, рисованию и иностранным языкам дистанционно, не выходя из дома. Кроме того, через Интернет можно записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, заказать доставку продуктов. Волонтеры помогают настроить ноутбук, настольный компьютер или смартфон, освоить цифровые технологии, - рассказал Евгений Попов.

В штабе телеведущего работают около ста волонтеров. Они не только выполняют ежедневные заявки, поступающие от москвичей, но и участвуют в благотворительных акциях. Вместе с автономной некоммерческой организации «Атмосфера» волонтеры штаба Евгения Попова доставляли адресную помощь для 600 ветеранов и участников Великой Отечественной войны Кунцевского района. Весной телеведущий и его штаб поддержки высадили более 400 деревьев в столичных районах Дорогомилово, Раменки и Крылатское, работая бок о бок с местными жителями. А в жару добровольцы раздали москвичам около десяти тысяч бутылок воды.

- Волонтерское движение имеет особую важность в период пандемии, - подчеркивает Евгений Попов, - Да и в обычной жизни для нас всегда найдутся задачи. И это не только доставка продуктов и лекарств – волонтеры активно участвуют в озеленении города, акциях по благоустройству. По статистике, каждый четвертый житель Москвы хотя бы раз принимал участие в добровольческих или благотворительных программах города. Более 600 тысяч москвичей в возрасте от 14 до 89 лет занимаются волонтерством. Очень рад, что в моей команде так много неравнодушных людей. Вместе мы помогаем делать волонтерство частью общей культуры.