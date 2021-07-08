Число многодетных семей в Москве выросло в три раза за 10 лет

В Москве выросло число многодетных семей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние десять лет число многодетных семей в Москве выросло в три раза. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С каждым годом мы все больше внимания уделяем поддержке семей с детьми. Получать соцуслуги становится все проще, более 380 услуг сейчас доступны в онлайн-формате. Постоянно увеличивается размер различных пособий и расширяются категории, которые их получают», — цитирует Ракову РИАМО.

Заммэра напомнила, что большинство услуг в столице можно получить в режиме онлайн, не выходя из дома. Так можно записать детей в школу, детсад и кружки, получить путевки в оздоровительный лагерь, узнать результаты ЕГЭ.

Также Ракова отметила, что возраст молодых семей в столице увеличен с 30 до 36 лет, что позволяет еще большему количеству пар получать выплаты после рождения ребенка.

Одним из приоритетных направлений стала программа по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание одновременно пятерых детей, трое из которых имеют инвалидность или являются подростками. Таким семьям в столице предоставляется квартира. За время реализации проекта с 2014 года в нем приняли участие 46 семей. В общей сложности они взяли на воспитание 286 детей, передает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалось, что многодетные семьи в России смогут получить компенсацию для погашения ипотеки, взятой не только на покупку жилья, но и на его строительство, передает телеканал «360».