Депутат Госдумы Ирина Белых призвала разработать жесткий регламент правил пользования электросамокатами

Депутат Ирина Белых считает, что необходимо внести серию поправок в ПДД и прописать конкретные критерии ответственности пользователей электросамокатов и других новомодных средств передвижения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Ирина Белых предложила разработать жесткий регламент правил пользования электросамокатами. По ее мнению, многочисленные случаи ДТП с участием водителей самокатов, в том числе и со смертельным исходом, требуют серьезного вмешательства. Возросшая популярность новомодных электрических средств передвижения привела к тому, что пешеходам стало опасно передвигаться по улицам городов. Необходимо жесткое законодательное регулирование использования таких транспортных средств: владельцы электросамокатов должны соблюдать правила дорожного движения и отвечать за допущенные правонарушения.

- Совершенно недопустимо, что, пользуясь пробелами в законодательстве, и отсутствием четких механизмов привлечения к ответственности, некоторые пользователи электросамокатов нарушают все мыслимые нормы правил дорожного движения, - подчеркнула Ирина Белых. - Буквально игнорируют права других участников дорожного движения, подвергая опасности их жизнь и здоровье. Передвигаются на большой скорости в парках, на тротуарах, в местах массового скопления людей. От такой безответственности часто страдают и малыши, и мамы с колясками, и маломобильные граждане. Задача компетентных органов и нас, законодателей, как можно скорее разработать четкий правовой регламент использования электросамокатов, а самое главное – прописать нормы ответственности за нарушение правил.

Ирина Белых предлагает дополнить правила дорожного движения, добавив к ним поправки, касающиеся электросамокатов и других новомодных средств передвижения. Необходимо законодательно прописать конкретные критерии ответственности их пользователей. Парламентарий также считает важным разработать четкую классификацию электросамоката как транспортного средства: это необходимо при судебных разбирательствах. Сейчас такой классификации попросту не существует, и владельцам электросамокатов благодаря этому удается уходить от ответственности.