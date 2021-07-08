Правозащитница Светлана Разворотнева предложила снабдить электросамокаты госномерами

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева призывает обезопасить пешеходов от элетросамокатов. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Пешеходов необходимо обезопасить от скоростных электросамокатов, считает правозащитница Светлана Разворотнева. Член Общественной палаты РФ предлагает выделить владельцев электрических средств транспорта в отдельную категорию и создать для них специальную дорожную инфраструктуру. Эти меры обезопасят как пешеходов, так и самих водителей электросамокатов, уверена общественница. В последние недели средства индивидуальной мобильности все чаще становятся причиной ДТП, зачастую со смертельным исходом. Необходимо срочно принимать меры на законодательном уровне, подчеркивает Разворотнева.

Правозащитница считает, что электросамокаты нужно снабдить госномерами, а их пользователей обязать ездить в шлемах. Кроме того, водители электрических транспортных средств должны сдавать экзамены на знание правил дорожного движения, передвигаться только по специально отведенным дорожкам и учитывать ограничения скорости, которые определяют городские власти. Для начала эти правила нужно применить к компаниям, предоставляющим электрический транспорт в аренду.

- В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности не определен, при этом иногда их скорость достигает 40-70 км в час, что небезопасно как для самих любителей езды на самокатах, так и для пешеходов и других транспортных средств, - отметила Светлана Разворотнева. - Необходимо контролировать скорость движения электросамокатов и фиксировать иные нарушения, за которые логично взимать штрафы. Начать стоит с тех компаний, которые делают бизнес на электросамокатах, предоставляя их в наем.

Общественница предлагает установить возрастные ограничения для пользователей электросамокатов. Учитывая, что права на вождение в нашей стране выдаются с 18 лет, стоит разрешить их использование с 18 лет при наличии прав либо же запретить их использование до 21 года.