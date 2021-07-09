Вассерман: Интервалы движения столичного транспорта должны отвечать запросам горожан

На встрече с инициативной группой жителей Восточного округа Москвы Анатолий Вассерман обсудил проблемы, связанные с графиком работы автобусов в этих районах столицы. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Интервалы движения общественного транспорта необходимо скоординировать так, чтобы они отвечали потребностям горожан, уверен публицист Анатолий Вассерман. На встрече с инициативной группой жителей Восточного округа Москвы знаменитый эрудит обсудил проблемы, связанные с графиком работы автобусов в этих районах столицы. Жители ВАО жалуются, что им приходится слишком долго ждать на остановках общественный транспорт. Горожане хотели бы, чтобы интервалы движения автобусов сократились.

- Сколько районов, а картина всегда одна и та же: нехватка автобусов на линии, огромные интервалы движения на маршруте. График движения обязан отвечать запросам жителей. Если маршрут связывает два социальных объекта, две поликлиники, как это происходит в районе «Ивановское», то он должен быть адаптирован под нужды жителей, - отметил Анатолий Вассерман.

По его мнению, интервалы движения автобусов в городе не должны превышать 5-7 минут. Это самое оптимальное время для того, чтобы избежать пробок и обеспечить комфортную транспортную среду для жителей района.

- В районе «Ивановское» чрезмерно большие интервалы движения на маршруте №776 – единственном маршруте между старой и новой поликлиниками. Тратить полчаса - час на ожидание средства передвижения – недопустимо. Интервалы движения общественного транспорта в городе не должны превышать 5-7 минут, - считает публицист.

Вассерман подчеркнул, что количество автобусов на маршрутах, проходящих между наиболее социально важными объектами, не должно сокращаться.

- Даже если одна поликлиника на ремонте, всю остальную жизнь района это не отменяет, - убежден Вассерман.

Общественный транспорт – это не та статья расходов городского бюджета, на которой нужно экономить, считает аналитик. Даже пандемия коронавируса не оправдывает то, что число автобусов сократилось, и людям теперь приходится слишком долго простаивать на остановках.

- Из-за коронавирусного кризиса бюджет сократился, приходится выбирать на чем экономить. Но, на мой взгляд, экономить на транспорте обходится себе дороже, - уверен публицист.

Весной этого года Вассерман основал дискуссионный клуб «Все по уму!». На его встречах он регулярно обсуждает с жителями столицы и экспертами вопрос: как можно улучшить транспортную инфраструктуру Москвы. Особенно москвичей тревожит загруженность пассажирами Арбатско-Покровской линии. Кроме того, жители ВАО хотели бы, чтобы эту линию метро протянули до района Гольяново.

- Ввод участка от станции "Щелковская" до станции "Гольяново" будет способствовать решению транспортных проблем не только района, но и города в целом, - уверен публицист.

Напомним, Анатолий Вассерман стал первым самовыдвиженцем от 205-го избирательного округа столицы. Знаменитый эрудит будет участвовать в выборах в Госдуму как независимый кандидат. Неоднократный победитель интеллектуальных игр уже давно занимается активной политической работой. Кроме того, он более двенадцати лет был консультантом в одной из групп советников мэра Москвы.