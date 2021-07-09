Участок Сокольнический линии метро будет закрыт с 17 июля по 8 августа

В Москве перекроют участок Сокольнической ветки метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение поездов на участке Сокольнической линии московского метро между станциями «Спортивная» и «Тропарево» будет временно приостановлено из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Поезда не будут ходить в период с с17 июля по 8 августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В период закрытия участка на станции «Проспект Вернадского» будет построен переход на одноименную станцию Большого кольца. В настоящее время на месте будущего перехода проходят кабели, которые предстоит отключить и переложить.

«В центре зала на «Проспекте Вернадского» построят пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии», — цитирует объявление Дептранса ФАН.

На время закрытия участка «Спортивная» - «Тропарево» для москвичей запустят компенсационные автобусы. Они будут курсировать между всем станциями перекрытого участка совершенно бесплатно, передает РИАМО.

В департаменте также призвали пассажиров заранее планировать свои маршруты и по возможности выбирать близлежащие станции МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линий. Автобусы на регулярных маршрутах до этих станций будут ходить чаще привычного расписания для удобства местных жителей, сообщает телеканал «360».