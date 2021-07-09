Олег Леонов: Жители ЦАО должны иметь право на бесплатную парковку в любом районе своего округа

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов считает, что для жителей ЦАО Москвы нужно расширить действие резидентных парковочных разрешений на территорию всего округа. Фото: Александр ИВАНОВ.

Жителям Центрального административного округа столицы необходимо предоставить право бесплатной парковки не только внутри своего района, но и на всей территории округа, считает куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов. Спасатель призывает расширить действие резидентных парковочных разрешений для жителей ЦАО на территорию всего округа.

- Резидентные разрешения на парковку должны действовать не на районы, а на более крупные административные образования. Например, в Москве – это ЦАО. Таким образом, у жителей не будет проблем. Люди же сейчас воспринимают это как обман: человек паркуется недалеко от своего дома, а потом ему приходит штраф 5 тысяч рублей, - рассказал Олег Леонов.

Одна из распространенных проблем для жителей ЦАО – запутанная система парковочных мест. В центре Москвы границы некоторых районов проходят по проезжим улицам, и резиденты зачастую могут парковаться только с одной стороны дороги. Если местный житель по незнанию оставит автомобиль на другой стороне улицы, и при этом не заплатит 380 рублей за парковку, ему придет штраф. Олег Леонов отмечает, что в центре столицы таких мест достаточно много. Это запутывает горожан и наносит ощутимый урон их бюджету.

Инициативу Олега Леонова по расширению действия резидентных парковочных мест на весь Центральный округ поддерживает координатор «Общества синих ведёрок» Пётр Шкуматов. По его мнению, парковочные разрешения вызывают массу вопросов у горожан, хотя, по идее, они должны экономить время и финансы жителей столицы.

Напомним, резидентное разрешение предоставляет жителям Москвы право бесплатной парковки в пределах своего района с 20.00 до 8.00. Получить резидентное разрешение может собственник квартиры либо наниматель по договорам социального и служебного найма. На одну квартиру выдают не более двух разрешений.