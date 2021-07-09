Общественники внесли свои предложения по поддержке семей с детьми в Народную программу «Единой России»

Модератором дискуссии выступила председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая. Фото: ЦИК «Единая Россия».

Поддержка семей с детьми стала главной темой стратегической сессии «Единой России», которую партия провела 8 июля, в День любви, семьи и верности. В ней приняли участие представители общественных организаций, эксперты и депутаты. Модератором сессии «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми» стала председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая, спикерами на круглом столе выступили детский омбудсмен Анна Кузнецова и депутат Госдумы Петр Толстой. Участники дискуссии высказали свои предложения по расширению мер поддержки семей: их инициативы будут учтены во время разработки народной программы партии.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова подчеркивает: благополучие семей с детьми - один из главных приоритетов государства. При этом особенно важно, чтобы помощь доходила до разных категорий семей. Она предлагает повысить сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней заработной платы (сейчас размер пособия составляет 40% от средней зарплаты) и увеличить этот период до трех лет. Анна Кузнецова также выступает за то, чтобы бабушки и дедушки, помогающие присматривать за внуками, тоже могли брать на работе декретный отпуск. Кроме того, детский омбудсмен предлагает ввести налоговые льготы для организаций, помогающих семьям в решении жилищных проблем.

По мнению вице-спикера Госдумы, секретаря Московского реготделения «Единой России» Петра Толстого, предложение Анны Кузнецовой повысить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты станет отличным дополнением к уже существующим льготам.

- Государству необходимо продолжать взятый курс нa улучшение сложившейся демографической ситуации и в итоге выстроить систему, позволяющую молодым семьям не бояться рожать детей, чтобы мамы не опасались, что останутся без средств к существованию на время декретного отпуска, - отметил Петр Толстой. - На каждом этапе, начиная от планирования беременности и заканчивая образованием или ипотекой, семьи должны быть уверены в том, что их не бросят: пора избавиться от страхов, воспитанных в гражданах «реформаторами» 90-х».

Глава «Совета Матерей» Татьяна Буцкая предлагает включать в трудовой стаж мамы время ее пребывания в декретном отпуске.

- Всё время пребывания в декретном отпуске тоже нужно включать в трудовой стаж – независимо от количества детей, – считает Буцкая. – Сейчас включается только по 1,5 года за трех детей – всего 4,5. А если родился четвертый, пятый ребенок? Должны включаться все.

Эксперты и представители профильных НКО также предлагают расширить круг получателей пособий на детей от полутора до трех лет (сейчас эта мера поддержки полагается только родителям с доходом не выше двух МРОТ), увеличить пакет возможностей по использованию средств материнского капитала и отменить трехлетний мораторий на направление этих средств на улучшение жилищных условий. Кроме того, участники дискуссии предложили включить в народную программу меры, способствующие укреплению мужского здоровья, а также официально ввести в России День отца.