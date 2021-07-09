Синоптик «Фобос» об аномальной жаре и высоком давлении: «Москва находится под парниковым куполом»

Синоптик рассказал о погоде в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва снова оказалась во власти циклона, погода в городе держится выше 30 градусов, и ближайшие дни перемен не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Да, Москва сейчас находится под парниковым куполом. Над всей центральной частью европейской России — достаточно мощное образование, - цитирует специалиста сайт mk.ru.

При этом специалист предупредил, что жителей города ждут не только высокие температуры, но и рекордно высокой атмосферное давление.

«Ближайшие пять дней будут такими же малооблачными, сухими, дневная температура будет выше 31 градуса. А дальше, исходя из моделей, все-таки начнет возрастать в атмосфере неустойчивость, атмосферное давление будет понижаться. И где-то ближе к середине следующей недели, несмотря на то, что температура будет такой же высокой, начнут формироваться кучево-дождевые облака, которые, в свою очередь, могут стать причиной ливневых дождей и гроз», - отметил синоптик.

Леус также заметил, что уже очевидно – этот июль будет жарче климатической нормы. А вот осадков будет меньше нормы. В условиях такой погоды синоптик рекомендует днем закрывать окна и завешивать шторы, чтобы жар не проникал внутрь помещения, а вот ночью, наоборот, квартиру нужно полностью проветривать.