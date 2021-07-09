Столичные работодатели могут проверить данные о вакцинации сотрудников

Власти Москвы напомнили о необходимости подачи данных о вакцинации сотрудников до 15 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работодателям необходимо представить данные о вакцинации своих сотрудников с 1 по 15 июля 2021 года, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

- 15 июля наступает срок исполнения требований главного государственного санитарного врача по Москве, утвержденных постановлением, по проведению профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной 60% работников из отдельных отраслей, - рассказал журналистам глава департамента.

По словам Алексея Фурсина, столичные предприниматели все чаще обращаются в департамент с вопросами о том, как можно проверить вакцинацию своих сотрудников. Сейчас многие работодатели составляют списки со слов работников. Однако им хотелось бы проверить достоверность предоставляемой информации.

- Предприниматели опасаются, что после подачи, во время проверки поданных сведений, эта информация не подтвердится, - отметил руководитель департамента.

По его словам, проверить информацию о вакцинировавшихся сотрудниках можно на сайте mos.ru. Для этого необходимо подать в кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя текущие данные. Проверка сведений проводится в течение трех дней.

- При этом каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется. Таким образом, предприниматели смогут получить уже сейчас объективную картину по вакцинированным сотрудникам и корректировать информацию, добавляя данные, - рассказал Алексей Фурсин.

Работодатели также могут получить ответы на свои вопросы по телефону горячей линии для предпринимателей +7 (495) 197-97-77. Колл-центр работает круглосуточно и без выходных.