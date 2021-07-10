Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: Пересадки на наземном транспорте должны стать бесплатными

Олег Леонов напомнил, что в кассах метрополитена начал продаваться специальный тираж карт «Тройка» с дизайном уличного художника Покраса Лампаса и телефоном горячей линии отряда «ЛизаАлерт». Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт».

Пассажиры не должны платить за пересадки с одного вида общественного транспорта на другой, считает Олег Леонов. Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей поздравил жителей города с Днем московского транспорта и рассказал журналистам об эффективном сотрудничестве спасательной службы со столичным Депатрансом. А заодно призвал сделать поездки еще более удобным для пассажиров, распространив систему бесплатных пересадок на наземный общественный транспорт.

По словам Олега Леонова, столичный транспорт за последние годы стал гораздо удобнее и комфортнее. Поэтому необходимо продолжать совершенствовать его работу.

- Есть вопросы, которые заботят каждого, кто ежедневно платит за проезд. В метро бесплатные пересадки были всегда, но что делать тем, кто пользуется пересадками на наземном транспорте и все еще платит за каждую поездку? Несправедливо получается, что пассажиры автобусов, электробусов и трамваев платят больше, - считает Олег Леонов. - Выходом могло бы стать простое решение, например: один раз заплатил и можешь ездить два часа на любом наземном транспорте.

К слову, система бесплатных пересадок с подземного транспорта на наземный существует во многих мегаполисах мира, в том числе в ряде европейских городов. Московский транспорт не отстает от мировых инноваций и внедряет в свою работу многие технические преобразования. Олег Леонов считает, что общественный транспорт города за последние годы «повернулся лицом к людям».

- Московский транспорт – единый организм, и правила в нем должны быть едиными для всех, - уверен спасатель. - Даже небольшая экономия на пересадках за год поможет людям в трудное время пандемии.

Координатор «ЛизаАлерт» рассказал о совместной проекте, который Центр поиска пропавших людей сейчас реализует совместно со столичным Дептрансом. В общественном транспорте на экранах транслируют ориентировки с приметами пропавших людей и телефонами горячей линии, на которую можно позвонить и поделиться информацией о пропавшем человеке. На днях в кассах метрополитена начал продаваться специальный тираж карт «Тройка» с дизайном уличного художника Покраса Лампаса и телефоном горячей линии отряда «ЛизаАлерт». Кроме того, ведутся переговоры о создании на станциях московской подземки «Островков безопасности».