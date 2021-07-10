Глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая начала сбор подписей за бесплатное страхование после прививки от COVID-19

Вместе с волонтерами Татьяна Буцкая вышла на улицы Москвы для сбора подписей в поддержку своей инициативы. Фото: Дмитрий НИГМАТУЛИН.

Руководитель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести страхование от возможных осложнений после вакцинации от СOVID-19 по ОМС. По ее мнению, такие страховки станут еще одним доводом для пациентов в пользу прививок от коронавирусной инфекции. Глава «Совета матерей» организовала в Москве сбор подписей в поддержку своей инициативы.

Вместе с волонтерами Татьяна Буцкая вышла на улицы столицы. Уже в первые же часы акции были собраны десятки подписей горожан. Буцкая уверена, что гарантия предоставления государством материальной компенсации поможет людям сделать выбор в пользу вакцины.

- Лучший способ убедить всех в надёжности и безопасности наших вакцин – государственная страховка от любых возможных осложнений после прививки, - считает глава «Совета матерей».

Как врач Татьяна Буцкая убеждена, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию COVID-19. Сама она недавно переболела коронавирусом в легкой форме, но, несмотря на наличие антител, сделала прививку.

Кроме введения государственного страхования от возможных осложнений после вакцинации Татьяна Буцкая также предлагает разработать систему льготной реабилитации для тех, кто переболел ковидом. Общественница считает, что обязательные восстановительные программы для пациентов, перенесших негативные последствия коронавируса, должны быть приняты на государственном уровне.