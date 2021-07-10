Телеведущий Евгений Попов предложил вернуть историческую усадьбу Нарышкиных государству

Евгений Попов предложил упростить процедуру изъятия у собственников объектов исторического и культурного наследия, если владельцы содержат эту недвижимость в ненадлежащем виде. Фото: Александра МАЛИКОВА.

Журналист Евгений Попов предложил упростить процедуру изъятия у собственников объектов исторического и культурного наследия, если владельцы содержат эту недвижимость в ненадлежащем виде. Такое заявление ведущий программы «60 минут» сделал в ходе встречи с экспертами и представителями Мосгорнаследия.

- Сегодня в Москве насчитывается более 10 тысяч уникальных исторических памятников. Это больше, чем в Риме! Однако действующее законодательство располагает ограниченными мерами воздействия на собственников, которые не задумываются о сохранении таких объектов, - отметил Евгений Попов. - Первоначально владельца могут принудить к выполнению реставрационных работ по решению суда. Если судебное решение будет проигнорировано, следующим иском от города может стать требование об изъятии здания. Однако процедура эта длительная, за это время памятник архитектуры может разрушиться, и мы потеряем его навсегда. Поэтому считаю, механизм изъятия необходимо упростить.

Евгений Попов рассказал представителями Мосгорнаследия о ситуации с усадьбой Нарышкиных которая тревожит жителей Западного округа столицы. Исторический особняк уже много лет находится в частной собственности. Однако владелец не заботится об его сохранности и игнорирует все вопросы о реконструкции уникального здания. Памятник архитектуры разрушается на глазах.

- Было собрано около двух тысяч подписей за сохранение Нарышкинского наследия, в которое входит и загородный дом. Готовлю соответствующее обращение в органы власти, - сообщил телеведущий.