Депутат Госдумы Ирина Белых: «Новый стандарт образования позволит школьникам овладеть востребованными навыками»

По мнению Ирины Белых, внесенные изменения сделают российское образование более современным и помогут школьникам в развитии способностей. Фото: Сергей НИКОЛАЕВ.

Депутат Госдум Ирина Белых прокомментировала изменения, внесенные в федеральные стандарты начального и основного общего образования. По ее мнению, эти дополнения позволят сделать отечественное образование более конкурентоспособным, а также помогут школьникам подготовиться к будущей профессии.

Обновления были опубликованы в начале июля на официальном сайте правовой информации. Изменения касаются экологического и гражданского патриотического воспитания, также они разрешают использовать в школах сетевое обучение, применять электронные и дистанционные образовательные технологии. Прежние образовательные стандарты были приняты до 2012 года, когда в России еще не вступил в действие закон «Об образовании в РФ».

По мнению Ирины Белых, внесенные изменения сделают российское образование более современным и помогут школьникам в развитии способностей.

- Востребованные дополнения, внесенные в федеральный государственный образовательный стандарт, полностью отвечают стратегии научно-технологического развития нашей страны. Школьникам, причем с младших классов будут предоставлены широкие возможности для развития так называемых soft skills - актуальных умений, которые помогают определиться с будущей профессией, а преподавателям - грамотно выстроить модели развития индивидуального потенциала каждого ученика, - подчеркнула Ирина Белых. - Новый стандарт образования позволит школьникам овладеть востребованными навыками, предоставить ученикам широкий спектр возможностей для самореализации.

Ирина Белых отметила, что как преподаватель с большим педагогическим стажем она является сторонницей академического подхода к образованию. Такой подход предоставляет возможность освоить основы гуманитарных, технических, естественнонаучных дисциплин и заложить базу для развития других навыков в будущем. Однако мир стремительно меняется, и стандарты образования должны меняться и совершенствоваться вместе с ним.

- Дополнения – это важный шаг к повышению конкурентоспособности российской системы образования, которая по праву всегда считалась одной из лучших в мире. Очень важно, что в дополнениях большое внимание уделено и совершенствованию системного подхода к изучению вопросов экологии, что принципиально в современном постиндустриальном обществе, - рассказала Ирина Белых. - Как куратор образовательного проекта «Мой район в годы войны» подчеркну важность дополнений, которые касаются патриотического воспитания школьников, более того, наш опыт по комплексной интеграции активностей в образовательные программы по истории, литературе, внеурочной деятельности оказался востребованным и на федеральном уровне.

Ирина Белых отметила, что обновление федерального государственного образовательного стандарта в области предпрофессиональной подготовки поможет школьникам и студентам колледжей уже во время учебы получать навыки, которые пригодятся им по окончании учебы в выстраивании карьеры.