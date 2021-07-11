«Болгарка – оружие депутата»: Роман Романенко спилил шлагбаум незаконной платной парковки

Космонавт Роман Романенко спилил шлагбаум у незаконной парковки во дворе жилого дома. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

В декабре 2020 года участок возле дома №3 корпус 1 по улице Знаменские Садки в столичном районе Северное Бутово отдали в аренду коммерческой фирме. Местные жители 30 лет парковали на нем свои автомобили. Предприимчивые коммерсанты установили на въезде на участок шлагбаум и объявили его платной парковкой. Возмущённые таким решением жильцы обращались за помощью в разные инстанции, но ответа не получали. Помочь им вызвался только Герой России, депутат Госдумы Роман Романенко. На днях он выполнил свое обещание и добился демонтажа платной парковки во дворе жилого дома.

- Местные жители обратились ко мне за помощью – и я не мог остаться в стороне. Вопрос действительно очень серьёзный: бывшая всегда общедоступной дворовая стоянка автомобилей вдруг стала платной, - рассказал Роман Романенко. - Такое решение было принято без учёта мнения горожан – считаю это неправильным, поэтому взялся лично устранить проблему.

Получив жалобу москвичей, Романенко обратился в Правительство Москвы и попросил рассмотреть возможность расторгнуть договор аренды с коммерсантами. Летчик-космонавт не стал ждать, пока чиновники найдут приемлемый вариант урегулирования конфликта и на днях лично срезал пилой шлагбаум раздора. Действия депутата вызвали горячую поддержку местных жителей.

- Болгарка - оружие депутата! Пока чиновники думают - Романенко делает. Взял сам и срезал шлагбаум на захваченной территории! – комментируют жители Северного Бутово. - На этой стоянке мы ставили свои машины 30 лет. Сейчас у нас её отобрали. Причем в настоящий момент платная парковка пустая, зато соседние дворы забиты машинами, случись что – ни пожарные, ни скорая не проедут.

- Платные парковки во дворах жилых домов недопустимы! Пришлось действовать решительно и радикально. И так будет везде, где не учтены интересы жителей, - пообещал Романенко.

Ранее депутат Госдумы помог жителям Южного округа столицы решить вопрос с ремонтом дороги в районе Чертаново. На проблему парламентарию пожаловалась молодая мама во время детского праздника в сквере «Родная гавань». Она посетовала, что для жителей района Чертаново путь к этой зеленой зоне превратился в полосу препятствий. А все из-за затянувшегося ремонта дороги, тянущейся параллельно скверу от Кировоградской улицы, д. 17-1 до Варшавского шоссе, д. 142-1. Романенко незамедлительно связался с представителями Управы. Коммунальщики пообещали закончить ремонт в ближайшее время.

Романенко также взял на контроль решение вопроса по созданию спортивно-досугового центра в Северном Бутове. Жители улицы Знаменские Садки пожаловались, что во втором микрорайоне Северного Бутово нет ни одного государственного спортивно-досугового учреждения. Детям не хватает кружков и секций в шаговой доступности. Под центр можно было бы использовать здание, в котором раньше располагалась прачечная. Волонтеры Романенко уже занялись сбором подписей в поддержку этой инициативы.