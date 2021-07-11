Баженов предупредил, что мошенники начали использовать для обмана государственный почтовый домен gov.ru

Лидер общественного движения Тимофей Баженов

«Только за последние полтора года активность кибер и телефонных аферистов выросла в два раза. Дошло до того, что злоумышленники смогли обмануть системы безопасности почтового домена gov.ru органов государственной власти России и начали с него рассылку фишинговых писем с целью получения конфиденциальной информации обычных пользователей», — предостерёг телеведущий Тимофей Баженов.

Чтобы уберечься от кибермошенников, Тимофей Баженов рекомендует соблюдать несколько строгих правил. Ни в коем случае нельзя открывать электронные письма от неизвестных отправителей, не переходить по ссылкам из таких писем, и не открывать вложенные в письма файлы. По словам тележурналиста, информация от мошенников может быть отправлена и со знакомых электронных адресов, если учётная запись пользователя была компрометирована. Поэтому сто ит проверять достоверность поступающей информации по нескольким независимым каналам.

Баженов уверен, что ситуацию может исправить только ужесточение наказания за киберпреступления. По его мнению, преступники должны отправляться за решётку как минимум на 5 лет. А если жертвами мошенников стали пенсионеры, то такое преступление нужно квалифицировать как тяжкое.

Лидер общественного движения пояснил, что государство делает важные шаги в борьбе с технологическими инструментами кибермошенников. На днях Президент подписал закон о блокировке звонков с подменных номеров. На основании этого закона оператор связи обязан прервать обслуживание иностранного абонента, если абонент звонит из-за границы под российским номером, но при этом не является клиентом российского оператора связи. С 1 декабря 2021 года, после вступления закона в силу, звонить с местных телефонов из других стран и при помощи программ-обманок подменять его на российский номер, станет невозможно.