Синоптик предупредила москвичей 30-градусной жаре до конца недели

Москвичей предупредили о жаре до конца недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшую неделю перемен в погоде ожидать не стоит. Каждый день в столице будет солнечно, температура воздуха – выше 30 градусов.

«Ожидать резкой смены характера погоды на этой неделе не стоит. У нас всю неделю сохранится жаркая погода с дневной температурой выше +30 °C. Минимальная температура будет в утренние часы в Москве около +20 °C », — цитирует Позднякову RT.

Также метеоролог отметила, что в первой половине недели ожидается «штилевая погода», усиление ветра станет заметно лишь к субботе.

«Кардинальная смена погоды с точки зрения и усиления ветра, и кратковременных дождей, скорее всего, произойдет днем в субботу», — добавила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре дали прогноз на понедельник, 12 июля. В столице в этот день ожидается до 29-31 градуса тепла, по области – плюс 27-32 градуса, передает ФАН.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области дали совет водителям, как обеспечить безопасность за рулем во время аномальной жары. Водителям рекомендуется брать с собой в дорогу питьевую воду, аптечку и солнцезащитные очки. Также автолюбителям напомнили, что в такую погоду оставлять детей или домашних животных в салоне категорически нельзя, потому что воздух внутри автомобиля может раскалиться +60 градусов, передает телеканал «360».