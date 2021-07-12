Таксист насмерть сбил мотоциклиста на МКАД

В Москве таксист насмерть сбил мотоциклиста Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Москве водитель такси врезался в мотоциклиста. ДТП произошло накануне вечером в районе 78-го километра внешней стороны МКАД перед съездом на трассу М11.

Водитель машины врезался в мотоциклиста сзади, когда мужчина пытался откатить неисправное транспортное средство к обочине. От полученных травм байкер скончался на месте.

Подробности происшествия раскрыли в столичном Управлении Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на мотоциклиста, который откатывал мотоцикл к обочине. Предположительно, мотоцикл не мог двигаться дальше из-за неисправности», - цитирует сообщение ведомства Life.ru.

Сообщается также, что водитель такси сразу понял, что произошло, он не попытался скрыться, остался на месте аварии и дождался сотрудников спецслужб, пишет РИАМО.

Еще одна авария с участием такси произошла в воскресенье, 11 июля, в Новой Москве. Здесь легковушка столкнулась с микроавтобусом, пострадали четыре человека, передает RT.