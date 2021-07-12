Анатолий Вассерман: Современная библиотека должна стать многофункциональным культурным пространством

Анатолий Вассерман считает, что современная библиотека – это и книгохранилище, и мероприятия, и рабочее пространство. Фото из личного архива Анатолия Вассермана.

Современная библиотека должна выходить за рамки привычного книгохранилища: сегодня это скорее место для проведения досуга, общения и самообразования, считает публицист Анатолий Вассерман. Известный эрудит на встрече с активистами Восточного округа в рамках посещения районной библиотеки поделился своими идеями о том, как можно сделать формат читален более разнообразным. По его мнению, современные библиотеки должны стать более технически оснащенными, продвинутыми, интересными и комфортными.

- Современное библиотечное пространство должно быть максимально открытым и многофункциональным. Это и библиотека с читальным залом в классическом понимании, и медиазоны, и, возможно, дискуссионные и лекционные площадки или даже рабочие места, коворкинги, куда каждый желающий может прийти почитать, поработать или как-то иначе провести досуг, - отметил Анатолий Вассерман.

Вместе с тем, одновременно с технической модернизацией не стоит забывать о ремонте и реставрации помещений библиотечных фондов.

- Переживать второе рождение библиотеки должны не только изнутри, но и снаружи, - убежден публицист. - Многие из них нуждаются в реставрации, капитальном ремонте. А создание медиацентров на базе существующих библиотек наконец-то позволит комплексно отремонтировать как помещения, так и фасады зданий.

Вассерман отметил, что современные библиотеки являются и книгохранилищем, и местом для проведения мероприятий, и рабочим пространством. Еще одним плюсом современных библиотек нового типа может стать удобный для читателей график работы. Он должен стать более гибким или удлиненным.

- Чтобы вернуть внимание людей к подобному виду досуга, нужно приблизить график работы культурного учреждения к тому времени, когда занятые жители реально могут посетить библиотеку, а это, как правило, вечерние часы, - уверен Анатолий Вассерман.