Правозащитница Светлана Разворотнева подала документы о выдвижении на выборы в Госдуму

Правозащитница Светлана Разворотнева выдвигается в Госдуму по 201-му избирательному округу Москвы. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Правозащитница Светлана Разворотнева 12 июля подала документы в избирательную комиссию на выдвижение кандидатом в Госдуму Восьмого созыва. Член Общественной палаты, руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» избирается от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу №201. На прошедшем 19 июня XX-м Съезде «Единой России» Светлана Разворотнева была утверждена в качестве кандидата от партии по Нагатинскому округу столицы.

Светлана Разворотнева возглавляет комиссию по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ. Она давно известна своей общественной и правозащитной деятельностью. Глава АНО «Центр защиты прав москвичей» помогает горожанам решать насущные вопросы и привлекает внимание властей ко многим проблемам жителей столичного мегаполиса. Кроме того, она является членом экспертного совета и общественным помощником уполномоченного по правам человека в городе Москве.

В составе «Единой России» Светлана Разворотнева – новое лицо. Ранее единороссы объявили о том, что берут курс на обновление своих рядов и будут привлекать опытных управленцев и известных общественников, тех, кто проявил себя в живой работе с гражданами.

Светлана Разворотнева выступает за снижение коммунальных платежей россиян на 30%. По ее мнению, это вполне реально: для этого необходимо изменить ряд законов и принять соответствующие программы. Среди них - реализация государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах, прозрачная системы расчетов с поставщиками ресурсов, а также отказ от ежегодного обязательного повышения тарифов.

Общественница также предлагает сделать занятия для московских детей в кружках и секциях бесплатными. Она считает, что эти затраты может взять на себя бюджет города, компенсируя родителям стоимость спортивных, творческих и образовательных занятий школьников. Член Общественной палаты ратует за возвращение в московские школы бесплатной продленки, а также за оплату проезда школьников до места учебы. Разворотнева призывает власти столицы сделать летний отдых бесплатным для всех детей Москвы, компенсируя родителям стоимость путевок.

Не менее важно, по ее мнению, предоставить ребятам возможность всесторонне развиваться. Для этого необходимо создать спортивно-досуговые центры и бассейны в каждом районе столицы. Занятия в них для детей должны быть бесплатными. Кроме того, правозащитница считает несправедливым то, что многие социальные льготы для детей заканчивают свое действие в 14 лет. Член Общественной палаты заявила, что столичным властям необходимо пересмотреть действующую систему мер социальной помощи и ввести в Москве новый стандарт поддержки семьи и молодежи. Ведь после 14 лет у юношей и девушек становится больше потребностей. Нагрузки на родителей возрастают, особенно когда вчерашние выпускники поступают в вузы или средне-специальные учебные заведения.

Светлана Разворотнева также предлагает сделать московские парковки бесплатными для пенсионеров и инвалидов.