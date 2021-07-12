Олег Леонов раскритиковал качество площадок для выгула собак в ЦАО

Олег Леонов считает, что в Москве необходимо принять единые нормативы по проектированию площадок для выгула собак. Фото: Александр ИВАНОВ.

В центре Москве не хватает площадок для выгула собак, а те, что есть, плохо оборудованы, считает куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов. Об этом он заявил на встрече с представителями ассоциации «Благополучие животных». Спасатель родился и живет в центре столицы, и сейчас баллотируется в депутаты Госдумы, чтобы решать проблемы своего района. Одна из них - жителям ЦАО негде выгуливать питомцев. По мнению Олега Леонова, в городе необходимо принять единые нормативы по проектированию площадок для выгула собак.

- Нужна единая система. Сейчас можно огородить любой пустырь забором и назвать его площадкой для выгула собак. Хотя там может не быть ни скамеек, ни инвентаря для тренировок, - отметил Олег Леонов. - Существуют единые стандарты по благоустройству площадок для подготовки, например, служебных собак. Но нормативов по проектированию игровых площадок нет, и эту проблему нужно решать.

Олег Леонов выступает за законодательное закрепление единых норм по благоустройству площадок для выгула собак. В них необходимо прописать стандартные требования по оборудованию таких площадок: установку освещения, скамеек, навесов, специального инвентаря. При их проектировке необходимо учитывать наличие современных элементов инфраструктуры, в том числе возможность для горожан зарядить мобильный телефон или подсоединиться к сигналу wi-fi. Олег Леонов уверен, что предложения москвичей помогут сделать жизнь в ЦАО более комфортной.

Спасатель предложил горожанам сообщать ему об этих и других проблемах. На сайте Олега Леонова есть раздел «Решаем вместе»: в нем любой человек может поставить метку на интерактивной карте города и рассказать о проблемах своего района, которые мешают комфорту жителей.