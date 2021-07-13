«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлен в Москве седьмой день подряд

Температурный рекорд 85-летней давности может быть побит в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве и Московской области вновь продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует из-за жаркой погоды, которая надолго установилась в столичном регионе.

Предупреждение действует до 17 часов 13 июля в Москве, в Подмосковье аномальная жара продержится до 18 часов 13 июля, передает РИАМО со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Напомним, «оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Добавим, синоптики центра погоды «Фобос» предупредили, что во вторник, 13 июля, в Москве может быть побит температурный рекорд 85-летней давности. В 1936 году в этот день было зафиксировано +32,4 градуса, однако специалисты полагают, что сегодня в городе может быть жарче, передает Москва 24.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что загорать в период с 13 по 16 июля москвичам не стоит. В эти дни воздух в городе прогреется до 32-34 градусов, а уровень ультрафиолета в воздухе достигнет опасного для кожи количества, передает телеканал «360».