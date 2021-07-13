Летчик-космонавт Роман Романенко подал документы для участия в выборах в Госдуму

Роман Романенко 13 июля подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах в Госдуму. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко собирается участвовать в выборах в Государственную думу от партии «Единая Россия». 13 июля он подал документы в избирательную комиссию. Романенко участвовал в предварительном голосовании «Единой России» и одержал уверенную победу в Чертановском одномандатном избирательном округе №210.

О своем решении баллотироваться в Госдуму космонавт сообщил на личных страницах в социальных сетях.

- Участие в предварительном голосовании помогло мне глубже погрузиться в жизнь округа и узнать нужды жителей. Я общаюсь с москвичами каждый день и понимаю, каким они хотят видеть свой район, Москву и страну в целом, - рассказал Герой России. - Я намеренно решил идти в Госдуму не по партийным спискам, а по одномандатному округу, чтобы представлять в парламенте конкретных людей с их видением будущего и конкретными запросами к власти.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Он второй в нашей стране и третий в мире потомственный космонавт. Сын дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко. Романенко-младший провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва. Романенко представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области. Женат, вырастил сына и воспитывает дочь. За период седьмого созыва депутат стал автором и соавтором 26 принятых законов, касающихся госбезопасности, авиации и воинской службы. Романенко решал вопросы социальной поддержки служащих российской армии и других категорий граждан. Кроме того, вместе с фракцией «Единой России» он принимал участие в разработке важнейших социальных законов - о расширении программы материнского капитала, об ипотечных каникулах, о дачной и гаражной амнистии, о развитии телемедицины.

Романенко предлагает инициативы по поддержке пенсионеров и семей с детьми, а также выступает за развитие детского спорта и мер для трудоустройства молодежи. Летчик-космонавт нашел способ, как заинтересовать работодателя принимать на работу молодых сотрудников. Он предлагает вместе с дипломом выдавать молодым специалистам сертификат на 100 тысяч рублей. При устройстве такого сотрудника на работу, работодатель сможет оплатить сертификатом взносы по НДФЛ и страховые взносы.

Еще одна инициатива Романа Романенко - ввести в России декретный отпуск для бабушек и дедушек. Космонавт отмечает, что молодым мамам зачастую нужна даже не столько материальная, сколько моральная и физическая поддержка. В такой ситуации помощь бабушек и дедушек оказывается неоценимой. Роман Романенко предлагает предоставить возможность работающим бабушкам и дедушкам уходить в декрет вместе с мамой.