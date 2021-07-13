Ректор РХТУ Александр Мажуга подал документы для участия в выборах в Госдуму

Профессор РАН Александр Мажуга подал документы в избирком для участия в выборах в Госдуму. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга идет на выборы в Государственную Думу. 13 июля профессор РАН, доктор химических наук принес документы в окружную избирательную комиссию. Руководитель одного из крупнейших федеральных вузов России баллотируется по 206-му одномандатному избирательному округу Москвы.

Александр Мажуга рассказал, что в качестве депутата Госдумы он будет бороться за интересы ученых, студентов, аспирантов, а также преподавателей. Ректор РХТУ выдвигает целый ряд инициатив по развитию отечественной науки и образования.

- Новая Дума наконец должна стать местом, где работают и принимают решения профессионалы, которые знают, какие шаги позволят добиться позитивных изменений в самых разных областях, - подчеркнул Мажуга.

По его словам Госдума Восьмого созыва будет радикально отличаться от предыдущих: на выборы идут общественники, врачи и ученые.

- Надеюсь, что наша совместная работа поможет добиться позитивных изменений в науке, образовании и медицине. Моя задача - приложить максимум усилий для того, чтобы наши ученые чувствовали поддержку со стороны государства, - отметил ректор РХТУ.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией химического факультета МГУ им. Ломоносова, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева. Опубликовал более 140 научных работ в высокорейтинговых научных журналах, входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы лечения онкологии с помощью наночастиц.