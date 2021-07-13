Олег Леонов: В Москве нужно реконструировать набережную Яузы

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов. Фото: Наталья Леонова

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов предложил реконструировать набережную реки Яуза в Москве. Такую идею он озвучил во время встречи с депутатом Басманного района Москвы Олегом Эстоном. Леонов отметил, что реконструкция и благоустройство местности должны не только соответствовать облику современной Москвы, но и учитывать пожелания местных жителей.

«Разбитые дороги, ржавые перила, неухоженные мосты – сегодня так выглядит набережная Яузы. А я напоминаю, что это центр Москвы. И сейчас у местных жителей есть два запроса: очистка русла реки и облагораживание прилегающей территории. Люди хотят, чтобы гулять по набережной было приятно. К сожалению, пока что там приятного совсем немного», - объяснил общественный деятель.

Леонов отметил, что в скором времени планирует провести совместную встречу, на которую пригласит местных жителей, урбанистов, а также представителей компании, разрабатывающую проект реконструкции, где все они смогут прийти к общему решению проблемы.

В свою очередь, Олег Эстон согласился с мнением, что при реконструкции района вдоль Яузы обязательно должно быть учтено мнение жителей. Он напомнил, что бывали случа, когда во время предварительных опросов горожане выбирали какой-то вариант благоустройства, а в результате, проектировался другой вариант. Политик отметил, что такого допускать нельзя.

Леонов добавил, что свои жалобы и предложения москвичи присылают ему на сайт через форму обращений в разделе «Решаем вместе». Эксперт поблагодарил всех, кто помогает делать жизнь в ЦАО комфортнее.