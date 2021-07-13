Власти примут жесткие меры к мигрантам, устроившим драку в Кузьминках

Сотрудники полиции задержали 103 участников массовой драки в Кузьминках вечером 12 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные власти предпримут самые жесткие меры к участникам массовой драки в ЮВАО. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Более сотни мигрантов, участвовавших в стычке в Кузьминках, будут высланы из России.

- Считаем совершение подобных правонарушений недопустимым и предупреждаем, что попытки любых проявлений групповых нарушений общественного порядка, будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов с привлечением правонарушителей к предусмотренной законом ответственности, - сообщили в ведомстве. - Все 103 задержанных в настоящее время содержатся в органах внутренних дел до суда и, в случае привлечения их к ответственности по ч 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ в отношении граждан иностранных государств будут инициированы меры по их выдворению за пределы России.

Резонансная драка в Кузьминках послужила главной темой межведомственного совещания, которое департамент региональной безопасности и противодействия коррупции провел совместно с представителями органов исполнительной власти столицы, московских отделений УФСБ России, МВД РФ, Следственного комитета, прокуратуры, а также Федерации мигрантов России. На совещании были подробно разобраны причины и обстоятельства столкновения. Участники также обсудили принятые меры по пресечению правонарушений.

- Произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие. Дальнейшее развитие ситуации взято на контроль соответствующими органами исполнительной власти власти города Москвы и правоохранительными органами, - подчеркивается в сообщении ведомства.

Представители департамента отметили, что временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, принятые в России с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, не распространяются на иностранцев, ставших нарушителями общественного порядка и безопасности. В том числе это касается участников несанкционированных собраний, митингов или пикетов.

- В соответствии с миграционным законодательством России в отношении иностранных граждан будут инициированы меры, связанные с установлением ограничения на въезд в Российскую Федерацию, - сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне вечером, 12 июля, в полицию поступило сообщение о вспыхнувшей ссоре между мигрантами, переросшей в драку. Столкновение произошло возле станции метро «Кузьминки». Во время массовой драки несколько человек подучили травмы разной степени тяжести. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии разняли дерущихся и погасили конфликт. Полицейские задержали участников массовой драки и доставили в отделение 103 человека. Почти все правонарушители оказались уроженцами стран ближнего зарубежья.

Оказалось, что поводом для массового побоища послужил бытовой конфликт между приезжими. Выяснять отношения они начали в Московской области еще три дня назад. После первой драки за медицинской помощью обратились три гражданина из стран бывшего СССР.